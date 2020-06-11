Песков назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вторжение армии РФ на Донбасс "внутриукраинским конфликтом".

Именно поэтому, по его словам, страна-агрессор раздала свои паспорта жителям временно оккупированных территорий, передает Интерфакс. Так Кремль якобы решил позаботиться о населении ОРДЛО.

"Там ("Л/ДНР". – Ред.) допустимо двойное гражданство. Россия, руководствуясь гуманитарными соображениями, стала выдавать российские паспорта, потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством", – сказал Песков, оправдывая агрессию своей страны на востоке Украины.

Дмитрий Песков

Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, нет ли противоречий в том, что на переговорах в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы террористические псевдореспублики представляют люди, имеющие российское гражданство.

По словам Пескова, они якобы "в первую очередь представляют интересы украинского региона – самопровозглашенных "республик" и являются "гражданами" этих самопровозглашенных "республик", имея паспорта "ЛНР" и "ДНР".

"Л/ДНР" – это самопровозглашенные "республики", которые заявили о своем выходе из Украины. И мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот "внутриукраинский конфликт", – солгал он.

Подытоживая, Песков снова подчеркнул, что Россия по-прежнему считает развязанный ею конфликт на Донбассе "внутриукраинским".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Песков проговорился, что на Донбассе против украинских военных воюют граждане России. Об этом он сказал, комментируя визит на съезд организации "Союз добровольцев Донбасса" Владислава Суркова, который на тот момент был помощником Путина.

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