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1 ноября • обновлено в 20:35
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"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

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Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил, что войну на Донбассе якобы "организовала Демократическая партия США".

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, ученый назвал Революцию Достоинства государственным переворотом, также связав его с американцами.

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"Я понимаю: да, что Россия принимала участие в этом военном конфликте... Но вы же, наверное, слышали и видели, что некоторые американские представители Демократической партии США заявляли открыто, что войну в Украине организовала Демократическая партия. И это правда.

Если мы посмотрим на все данные разведслужб и свидетелей политических, таких как Штайнмайер и других... которые принимали участие в подписании меморандума между бывшим президентом Януковичем и группой послов иностранных, западных стран, то мы видим, что действительно западные страны были инициаторами, по сути, этого процесса. Америка перехватила инициативу и, по сути, сделала переворот государственный", – сказал он.

Анатолий Пешко

Анатолий Пешко

zik.ua

Пешко заявил, что "все это понимают", но об этом не говорят. "Инициатором всей этой войны были вовсе не россияне", – считает он.

Вице-президент академии наук добавил, что американцы якобы использовали "некоторых украинских деятелей", "авантюрных людей, которые пошли на это ради получения власти" в стране.

По его мнению, американцы практически обманом "столкнули два народа". "Собственно, даже один народ – славянский, но восточный и западный регионы", – уточнил академик.

Отметим, заявления Пешко вызвали бурную реакцию общественности. Пользователи сети в комментариях раскритиковали пропагандистские утверждения, назвав их бредом.

"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Скриншот

"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Скриншот

"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Скриншот

"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "абсолютно уверен" в том, что Россия нанесет военный удар по югу Украины.

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Темы
российская пропаганда Каналы Медведчука Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
пропаганда видео
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Клинцов Александр
Клинцов Александр
Во-первых, Пешко пьян. Во-вторых, каждый любит того президента, при котором ему хорошо жилось. Кому жилось хорошо при Януковиче? Ну, наверное, Пешко.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Радует, что Правда всё чаще просачивается в каклосми в последнее время. Ну, и традиционные переобувания - куда ж без них..
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Всех преступников к ответу. Порошенко, Турчинова, Авакова и еще пару десятков ждет вышка.
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