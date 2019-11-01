"Инициаторы не россияне!" Украинский академик отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил, что войну на Донбассе якобы "организовала Демократическая партия США".

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, ученый назвал Революцию Достоинства государственным переворотом, также связав его с американцами.

"Я понимаю: да, что Россия принимала участие в этом военном конфликте... Но вы же, наверное, слышали и видели, что некоторые американские представители Демократической партии США заявляли открыто, что войну в Украине организовала Демократическая партия. И это правда.

Если мы посмотрим на все данные разведслужб и свидетелей политических, таких как Штайнмайер и других... которые принимали участие в подписании меморандума между бывшим президентом Януковичем и группой послов иностранных, западных стран, то мы видим, что действительно западные страны были инициаторами, по сути, этого процесса. Америка перехватила инициативу и, по сути, сделала переворот государственный", – сказал он.

Анатолий Пешко zik.ua

Пешко заявил, что "все это понимают", но об этом не говорят. "Инициатором всей этой войны были вовсе не россияне", – считает он.

Вице-президент академии наук добавил, что американцы якобы использовали "некоторых украинских деятелей", "авантюрных людей, которые пошли на это ради получения власти" в стране.

По его мнению, американцы практически обманом "столкнули два народа". "Собственно, даже один народ – славянский, но восточный и западный регионы", – уточнил академик.

Отметим, заявления Пешко вызвали бурную реакцию общественности. Пользователи сети в комментариях раскритиковали пропагандистские утверждения, назвав их бредом.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "абсолютно уверен" в том, что Россия нанесет военный удар по югу Украины.

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