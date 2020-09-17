Песчаные нелегалы в Днепропетровской области нанесли ущерб на десятки миллионов, – активист

Активисты ОО "СтопКорр" разоблачили в Днепропетровской области песчаных нелегалов, которые незаконно добыли около 300 тысяч тонн песка. Размер нанесенного злоумышленниками государству ущерба измеряется десятками миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук написал активист "СтопКорра" Игорь Бондарчук.

"Жесть, мы на нелегальной точке добычи песка ФЛП Маляр в Петриковском районе Днепропетровской области, количество выбранного песка с земель с/х назначения достигает примерно 300 тыс. тонн, а убытки, причиненные окружающей среде и экологии таким незаконным карьером, измеряются в десятках миллионов гривен", – написал Бондарчук.

Он также опубликовал фотографии нелегального песчаного карьера.

Активист напомнил, что некоторое время назад организация уже обращала внимание правоохранительных органов на функционирование нелегального карьера, однако – безрезультатно.

"Мы уже были здесь с полицией месяц назад. Правоохранители утверждали, что наведут порядок. Однако навели порядок только, видимо, в своих карманах", – предположил Бондарчук.

Он также призвал отреагировать на противозаконную добычу песка главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевская местная прокуратура №7 через суд добивается возвращения в распоряжение города 17 га земли на берегу Днепра стоимостью более 651 млн грн. Этот участок в Голосеевском районе города Киева структуры, приближенные к "смотрящему" за столицей Денису Комарницкому и президенту "Укрбуда" Сергею Кучеру, используют для незаконной добычи и хранения песка. При этом арендатор участка задолжал городскому бюджету сотни миллионов гривен арендной платы.