Первые пошли: СБУ отреагировала на раздачу украинцам "паспортов ЛНР"

СБУ сообщила о подозрении главе "управления миграционной службы МВД ЛНР" и его заместителю по фактам принудительной "паспортизации" жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что паспорта этой псевдореспублики с 2018 года получили более 200 тысяч человек.

"Принудительный характер "паспортизации" нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)", – подчеркнули в СБУ.

Подозреваемым инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Террористы "ЛНР". Иллюстрация Прямий

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российские паспорта на Донбассе риском и "миной замедленного действия".

По его словам, нельзя ставить знак равенства между количеством получивших российские паспорта и количеством пророссийски настроенных граждан.