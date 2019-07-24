"Первая ласточка!" Кличко внезапно вызвали на допрос в ГБР

Мэра Киева Виталия Кличко на пятницу, 26 июля вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает ТСН, главу столицы вызвали в рамках уголовного производства относительно законности использования коммунальных земель города Киева.

"Был вызван на допрос в установленном законом порядке", – сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Детали дела и причины, почему чиновника вызвали на допрос не сообщали.

"То, что Кличко вызвали на допрос, это первая ласточка. Я уверен, что должна быть дана оценка законности таких решений, как лизинг метро-вагонов, мост через Днепр, Шулявский путепровод, еще много-много дел, по которым правоохранительные органы должны спросить у Кличко, какова была его роль во всех коррупционных преступлениях, которые были совершены", – отметил депутат КГГА Илья Сагайдак.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Государственного бюро расследований Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!