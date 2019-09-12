"Пережил второе рождение": освобожденный крымскотатарский активист сделал трогательное заявление

Освобожденному в рамках обмена крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову провели сложную операцию на сердце.

Об этом сообщила украинская журналистка и ведущая Наталья Мосейчук в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Семья бывшего узника Кремля и сам он пообщались со студией с помощью видеоконференции.

Бекиров уточнил, что операция прошла 11 сентября. "На сегодняшний день самочувствие намного лучше, будто пережил второе рождение", – сказал он.

Эдем Бекиров с дочерью Скрин видео

"Хотел бы поблагодарить всех людей, которые приняли хоть малейшее участие в освобождении нас, 35 человек. Я очень им благодарен, я склоняю голову перед ними", – добавил мужчина.

"Словами благодарности невозможно все передать. Но сегодня в застенках остались еще наши ребята, и их немало. И мы должны все сообща приложить максимум усилий, освободить их, чтобы они все оказались как я, как наши моряки, в своих семьях", – подчеркнул Бекиров.

Отметим, во время эфира жена бывшего заключенного Гульнара Бекирова едва сдерживала слезы, и Мосейчук попросила ее держаться.

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Скрин видео

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что состояние здоровья всех 24 моряков, которые вернулись из российского плена, удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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