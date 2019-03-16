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Перевес на стороне России: Наев спрогнозировал исход полномасштабной войны

5.3тЧитать материал на украинском

В случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью "Фактам". При этом он подчеркнул, что за последние годы наша армия стала в разы сильнее.

"Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством, но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно", – заверил он.

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Перевес на стороне России: Наев спрогнозировал исход полномасштабной войны

НТВ

Наев сказал, что защитники Украины ежеминутно и ежесекундно готовы к любым возможным вызовам и угрозам.

"Войска Объединенных сил, которыми мне выпала честь командовать, постоянно оттачивают и совершенствуют свои навыки, осваивают новейшее вооружение и т. д. На наших полигонах практически не прекращаются учения различного рода и уровня. Безусловно, полномасштабное вторжение — это не позиционная война с перманентными обстрелами. Но! Украинская армия образца 2019 года — это не те малообеспеченные и неукомплектованные бригады и батальоны, встретившие открытую агрессию пять лет назад. ВСУ за эти годы укрепились численно, а главное — качественно: обрели опыт, получили новейшие образцы вооружения и изменили тактику действий", – пояснил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны со стороны России вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Коли нам вдастся вiдрастити довгi та пухнастi чуби, а потiм, вдягнувши вишиванки, ми сядемо на танки та поїдемо прямо на Донбасс, тодi сепари злякаються з нас i почнуть тiкати, а потiм, мабуть, здаватися к нам у полон.. хто його знає?", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Слон и моська)))))) Огромный спокойный слон и маленькая брехливая моська, гавкающая из под ноги хозяина)))))
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Белый господин
Белый господин
Жирка сначала поднакопите. Медведю костлявые не нужны.
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