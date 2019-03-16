Перевес на стороне России: Наев спрогнозировал исход полномасштабной войны

В случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью "Фактам". При этом он подчеркнул, что за последние годы наша армия стала в разы сильнее.

"Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством, но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно", – заверил он.

НТВ

Наев сказал, что защитники Украины ежеминутно и ежесекундно готовы к любым возможным вызовам и угрозам.

"Войска Объединенных сил, которыми мне выпала честь командовать, постоянно оттачивают и совершенствуют свои навыки, осваивают новейшее вооружение и т. д. На наших полигонах практически не прекращаются учения различного рода и уровня. Безусловно, полномасштабное вторжение — это не позиционная война с перманентными обстрелами. Но! Украинская армия образца 2019 года — это не те малообеспеченные и неукомплектованные бригады и батальоны, встретившие открытую агрессию пять лет назад. ВСУ за эти годы укрепились численно, а главное — качественно: обрели опыт, получили новейшие образцы вооружения и изменили тактику действий", – пояснил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны со стороны России вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму.

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