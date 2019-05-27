Под Житомиром масштабное ДТП с фурой: опубликованы фото с места происшествия

В Житомирской области произошла крупная авария с участием автоцистерны. В результате движение по трассе было частично блокировано.

ДТП случилось утром 27 мая в Коростышевском районе на трассе Киев – Чоп. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Житомирщины, во время движения у тягача, перевозившего цистерну с битумом, лопнуло колесо.

"После этого автомобиль столкнулся с отбойником, вследствие чего цистерна перевернулась, перекрыв обе полосы в направлении столицы", – отметили в полиции.

ДТП в Житомирской области

По счастливому стечению обстоятельств в данном ДТП никто не пострадал. На данный момент на участке образовалась тянучка. Движение транспортного потока организовано по встречной полосе.

Во время движения у грузовика лопнуло колесо

На участке трассы образовался затор Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области легковой автомобиль врезался в мопед, на котором ехал 15-летний школьник с 7-летней сестричкой. Дети погибли на месте происшествия.

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