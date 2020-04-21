Перевалила за 100: СНБО показал статистику по COVID-19 в Крыму и "Л/ДНР"

Количество случаев заражения коронавирусом на временно оккупированных территориях достигло 123. Речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о Крыме.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в оперативной информации за 21 апреля о распространении COVID-19 и мерах, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. Материалы обнародованы СНБО.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 21 апреля на временно оккупированных территориях Донецкой области количество больных коронавирусом составляет 36 человек, а на временно оккупированных территориях Луганской области – 24 человека.

Коронавирус

Что касается захваченного Крыма, то там официально подтверждены 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них – 45 на временно оккупированных территориях АРК и 18 – в Севастополе. Летальных случаев не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался. 367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!