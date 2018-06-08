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Тайна перевала Дятлова: судмедэксперт сделал сенсационное заявление

3.2тЧитать новость на украинском

Причиной смерти девяти туристов на знаменитом перевале Дятлова на Урале не могла быть снежная лавина или зверь.

Скорее всего троих из них убили, а остальные шестеро умерли от переохлаждения. Об этом OBOZREVATEL рассказал российский судмедэксперт Эдуард Туманов, который последние годы исследует останки погибших в 1959 году туристов.

Недавно Туманов исследовал останки Семена Золотарева. На эксгумации он не был, но смотрел фото и видео останков.

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"Обиднее всего, что первоначальное исследование тел погибших еще тогда в 1959 году было сделано поверхностно. Это и затрудняет работу. Вот, например, Семен Золотарев. В описании его вскрытия нет ни слова о том, что у него сломана лопатка. Эксперт не сделал вскрытия мягких тканей. И у нас нет полной информации о травмах. Это я увидел уже сейчас", - говорит Туманов.

Сам Туманов говорит, что может только строить предположения, как погибли люди. "Но это лишь предположения. Я эксперт, который изучает останки. А версии оставим для уфологов. Могу сказать одно, люди погибли не от снежной лавины, и на них не нападал зверь. Троих там явно убили, а остальные умерли от переохлаждения", - сказал нам Туманов.

Что касается версии, что Золотарева мог переехать автомобиль, то эксперт Туманов говорит, такого не может быть. "Я в шутку это предположил, а журналисты так подали. Ну какой автомобиль на перевале, тем более в то время", - говорит Туманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, повреждения тела одного из участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году Семена Золотарева показали, будто его переехал автомобиль.

Также напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы.

Место
Россия
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