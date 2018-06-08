Тайна перевала Дятлова: судмедэксперт сделал сенсационное заявление

Причиной смерти девяти туристов на знаменитом перевале Дятлова на Урале не могла быть снежная лавина или зверь.

Скорее всего троих из них убили, а остальные шестеро умерли от переохлаждения. Об этом OBOZREVATEL рассказал российский судмедэксперт Эдуард Туманов, который последние годы исследует останки погибших в 1959 году туристов.

Недавно Туманов исследовал останки Семена Золотарева. На эксгумации он не был, но смотрел фото и видео останков.

"Обиднее всего, что первоначальное исследование тел погибших еще тогда в 1959 году было сделано поверхностно. Это и затрудняет работу. Вот, например, Семен Золотарев. В описании его вскрытия нет ни слова о том, что у него сломана лопатка. Эксперт не сделал вскрытия мягких тканей. И у нас нет полной информации о травмах. Это я увидел уже сейчас", - говорит Туманов.

Сам Туманов говорит, что может только строить предположения, как погибли люди. "Но это лишь предположения. Я эксперт, который изучает останки. А версии оставим для уфологов. Могу сказать одно, люди погибли не от снежной лавины, и на них не нападал зверь. Троих там явно убили, а остальные умерли от переохлаждения", - сказал нам Туманов.

Что касается версии, что Золотарева мог переехать автомобиль, то эксперт Туманов говорит, такого не может быть. "Я в шутку это предположил, а журналисты так подали. Ну какой автомобиль на перевале, тем более в то время", - говорит Туманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, повреждения тела одного из участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году Семена Золотарева показали, будто его переехал автомобиль.

Также напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы.