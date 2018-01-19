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Перестрелка в центре Одессы: названо имя убитого преступника

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Убитым преступником, который ранил троих полицейских, является известный в Одессе пророссийский деятель Валентин Дорошенко.

Об этом сообщает "Думская".

"Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010-м баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль", – говорится в сообщении.

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Кроме того, журналисты отмечают, что Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания областного УВД осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

По неофициальным данным, погибший в 2010 году баллотировался на пост мэра Одессы.

Как сообщал "Обозреватель", 19 января в центре Одессы произошла перестрелка во время задержания злоумышленника. В результате происшествия трое полицейских получили ранения, а нападавший был ликвидирован.

Место
УкраинаОдесса
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