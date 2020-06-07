В Николаеве произошла стрельба на остановке: есть пострадавшие. Фото 18+

Преступники, которые ранили двух человек, успели скрыться до приезда копов

В Николаеве на улице Лазурной вечером в воскресенье, 7 июня, произошла стрельба на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области. В результате два человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнил портал nikolaev24.com.ua, инцидент случился в микрорайоне Намыв, в районе причала. Журналисты пишут о перестрелке, конфликт якобы разгорелся между компаниями на автомобилях BMW 7 и Renault Trafic.

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

В полиции проинформировали, что неизвестные выстрелили в двух мужчин и скрылись с места происшествия около 18:00.

Неизвестные, по данным СМИ, выпустили не менее семи пуль. На месте копы обнаружили гильзы калибра 9 миллиметров от травматического оружия. Остановка "Причал" была покрыта брызгами и лужами крови.

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

"Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где, после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча находится в операционном блоке" – отметили правоохранители.

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

"НикВести", ссылаясь на очевидцев, пишут, что конфликт произошел возле кафе и баров, расположенных на берегу реки, между несколькими мужчинами.

Также отдыхающие сообщили, что видели, как стрелявшие убрали пистолет и уехали с места происшествия на джипе.

Отмечается, что для обоих раненых была вызвана скорая помощь, однако, не дождавшись приезда медиков, пострадавших повезли в больницу на других авто.

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

На месте происшествия работала опергруппа Заводского райотдела полиции, детали преступления выясняются.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

Перестрелка в Николаеве nikolaev24.com.ua

nikvesti.com

nikvesti.com

nikvesti.com

nikvesti.com

nikvesti.com

nikvesti.com

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области 2 июня произошла стрельба на промтоварном рынке, известном под названием "7-й километр". Злоумышленники в масках открыли огонь по работникам одного из магазинов, ранив двух человек.

В этот же день на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская в городе обстреляли автомобиль, пытаясь похитить значительную сумму денег.

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