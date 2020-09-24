Перестрелка в Мукачево: суд приговорил криминального авторитета "Белого"

В четверг, 24 сентября, Мукачевский суд приговорил Евгения Дребитко, который известен в криминальных кругах по прозвищу "Белый", к четырем годам тюремного заключения.

Как сообщил в Телеграм-канале журналист Виталий Глагола, мужчину осудили за вымогательство.

"Другие фигуранты дела получили меньшие сроки. Запотоцкий, Данканич, Шелевой осуждены на 3 года", – отметил он.

Напомним, 19 марта сотрудники СБУ задержали членов бандитской группировки, которые требовали средства у жителя Закарпатья за несуществующий долг. По словам Глаголы, осужденные применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего.

При этом Дребитко задержали в феврале после стрельбы в Мукачево. Суд определил ему меру пресечения арест на 2 месяца, но он внес залог и вышел из СИЗО.

Как писал OBOZREVATEL: