Перестрелка в Мукачево: суд приговорил криминального авторитета "Белого"
В четверг, 24 сентября, Мукачевский суд приговорил Евгения Дребитко, который известен в криминальных кругах по прозвищу "Белый", к четырем годам тюремного заключения.
Как сообщил в Телеграм-канале журналист Виталий Глагола, мужчину осудили за вымогательство.
"Другие фигуранты дела получили меньшие сроки. Запотоцкий, Данканич, Шелевой осуждены на 3 года", – отметил он.
Напомним, 19 марта сотрудники СБУ задержали членов бандитской группировки, которые требовали средства у жителя Закарпатья за несуществующий долг. По словам Глаголы, осужденные применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего.
При этом Дребитко задержали в феврале после стрельбы в Мукачево. Суд определил ему меру пресечения арест на 2 месяца, но он внес залог и вышел из СИЗО.
Как писал OBOZREVATEL:
Днем 7 февраля в Мукачево (Закарпатская область) было совершено нападение на автомобиль Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо.
По машине была открыта стрельба из автомата и пистолета, также нападавшие использовали светошумовую гранату. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находидся в мукачевской больнице.
8 февраля в Нижних Воротах Воловецкого района Закарпатской области Национальная полиция задержала семерых вероятных виновников стрельбы.
По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели усиленные меры безопасности.
Как сообщали собственные источники OBOZREVATEL, воспользоваться перестрелкой в Мукачево хотел депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога.