"На Закарпатье есть что делить!" Стрельбе в Мукачево дали объяснение

Перестрелка в Мукачево – свидетельство сложной криминогенной обстановки не только на Закарпатье, но и в других областях Украины.
Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя стрельбу в Мукачево 7 февраля, которая произошла на фоне разборок между местными кланами.
"Сегодняшняя организованная преступность очень сильно опирается на административный ресурс, в котором задействованы и действующие народные депутаты, и бывшие, и другие власть имущие. И тот "узел", который завязан в Закарпатье, показывает тенденцию, свойственную не только этому краю, а и всей Украине", – подчеркнул Шабовта.
Он также обратил внимание, что Закарпатье является традиционно "напряженным" регионом из-за существенных объемов контрабанды.
"Там сверхмощный трафик контрабанды. Понятно, что всякие попытки его контролировать периодически порождают ситуации его передела и так далее", – отметил эксперт.
По его мнению, местные политики и бизнес тесно связаны с организованными преступными группировками (ОПГ).
"Политики, выходцы из Закарпатья, выросли ногами из организованной преступности. Они от нее не отделены. И в значительной степени бизнес, который внешне якобы прозрачный и официальный, точно так же имеет криминальную составляющую", – пояснил Шабовта.
"Это невероятно сложная ситуация. Закарпатье – богатый край, там есть что делить. Там несколько кланов, которые всегда между собой выясняли, кто мощнее. К сожалению, это традиция этого края. Над этим нужно системно работать. Должны быть задействованы и аналитики СБУ, потому что это прямая угроза безопасности целого региона", – заключил он.
Задержание подозреваемых в стрельбе в Мукачево
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Как писал OBOZREVATEL:
Днем 7 февраля в Мукачево (Закарпатская область) было совершено нападение на автомобиль Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо.
По машине была открыта стрельба из автомата и пистолета, также нападавшие использовали светошумовую гранату. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.
8 февраля в Нижних Воротах Воловецкого района Закарпатской области Национальная полиция задержала семерых вероятных виновников стрельбы.
По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели усиленные меры безопасности.
Как сообщили собственные источники OBOZREVATEL, воспользоваться перестрелкой в Мукачево хочет депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога, который собирается добиться назначения руководителем местной полиции подконтрольного ему человека.
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