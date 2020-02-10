"На Закарпатье есть что делить!" Стрельбе в Мукачево дали объяснение

Перестрелка в Мукачево – свидетельство сложной криминогенной обстановки не только на Закарпатье, но и в других областях Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя стрельбу в Мукачево 7 февраля, которая произошла на фоне разборок между местными кланами.

"Сегодняшняя организованная преступность очень сильно опирается на административный ресурс, в котором задействованы и действующие народные депутаты, и бывшие, и другие власть имущие. И тот "узел", который завязан в Закарпатье, показывает тенденцию, свойственную не только этому краю, а и всей Украине", – подчеркнул Шабовта.

Он также обратил внимание, что Закарпатье является традиционно "напряженным" регионом из-за существенных объемов контрабанды.

"Там сверхмощный трафик контрабанды. Понятно, что всякие попытки его контролировать периодически порождают ситуации его передела и так далее", – отметил эксперт.

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По его мнению, местные политики и бизнес тесно связаны с организованными преступными группировками (ОПГ).

"Политики, выходцы из Закарпатья, выросли ногами из организованной преступности. Они от нее не отделены. И в значительной степени бизнес, который внешне якобы прозрачный и официальный, точно так же имеет криминальную составляющую", – пояснил Шабовта.

"Это невероятно сложная ситуация. Закарпатье – богатый край, там есть что делить. Там несколько кланов, которые всегда между собой выясняли, кто мощнее. К сожалению, это традиция этого края. Над этим нужно системно работать. Должны быть задействованы и аналитики СБУ, потому что это прямая угроза безопасности целого региона", – заключил он.

Задержание подозреваемых в стрельбе в Мукачево facebook.com/UA.National.Police

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