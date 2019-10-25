Перестрелка в Харькове: выяснилась личность убитого

Убитым в перестрелке на парковке возле супермаркета в Харькове 25 октября оказался "правая рука" криминального авторитета "Жоры, на которого якобы и совершалось покушение.

"Жора" в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили в Telegram-канале "РАКЛЫ".

"Убитый — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука "Жоры". Сам "Жора" сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь", — говорится в информации.

Владимир Борох Тайсон убит в перестрелке в Харькове Telegram-канал "РАКЛЫ"

Также отмечается, что перед стрельбой "Жора" с бандой сидели в кафе, где, вероятно, между ними вспыхнул конфликт. Закончился он перестрелкой на парковке.

Помимо этого, стало известно, что автомобиль, на котором приехал один из участников харьковских событий, уже нашли сожженным, а стрелок подорвал гранату и погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в пятницу, 25 октября, возле супермаркета "Восторг" произошла стрельба. По информации источников, это было покушение на криминального авторитета по прозвищу "Жора". В результате стрельбы погиб один нападавший, его подельник ранен и находится в больнице. А криминальный авторитет с места происшествия скрылся.

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