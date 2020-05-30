Перестрелка в Броварах: суд вынес решение по первому подозреваемому

Расследования 15:13, 30.05.2020 Обновлено: 15:20, 30.05.2020

Суд Броваров арестовал первого из группы подозреваемых в масштабной перестрелке 29 мая.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, он будет находиться 60 дней под арестом без права внесения залога.

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

"Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок – винницких и броварских", – отметил замглавы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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