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30 мая • обновлено в 15:56
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Перестрелка в Броварах: суд вынес решение по первому подозреваемому

2.9т
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Суд Броваров арестовал первого из группы подозреваемых в масштабной перестрелке 29 мая.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, он будет находиться 60 дней под арестом без права внесения залога.

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

"Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок – винницких и броварских", – отметил замглавы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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