Перестрелка в Броварах: суд вынес решение по первому подозреваемому

Суд Броваров арестовал первого из группы подозреваемых в масштабной перестрелке 29 мая.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, он будет находиться 60 дней под арестом без права внесения залога.

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

"Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок – винницких и броварских", – отметил замглавы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 мая в Броварах группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе.

Правоохранители задержали уже 28 участников перестрелки в Броварах, все они находятся в изоляторе.

В разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Вихан"). Неделю назад он пожаловался, что его "заказали" и внесли в базу "Миротворца".

Активисты сообщали о том, что титушки запугивают водителей маршруток в Броварах, еще за несколько дней до масштабной разборки с оружием.

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