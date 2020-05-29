Перестрелка в Броварах: полиция задержала еще 5 беглых участников. Фото

Тимур Григоренко Расследования 14:53, 29.05.2020 Обновлено: 15:23, 29.05.2020

В Житомирской области патрульные полицейские задержали еще пятерых участников перестрелки в Броварах.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Общее число задержанных достигло уже 16. Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними", – говорится в сообщении.

Задержание участников перестрелки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Задержание участников перестрелки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Задержание участников перестрелки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Задержание участников перестрелки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Броварах на Киевщине группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым обсудил стрельбу в Броварах.

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