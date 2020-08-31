У ніч на 30 серпня 8-а окрема полтавська медична рота висунулася в район міста Старобешеве. Між українською та російською сторонами, була досягнута локальна домовленість про перемир'я, збір та евакуацію тіл загиблих при виході з Іловайська солдатів.

Відповідно, санітарів 8-ї роти без зброї та документів, пропустили до місця бою, де під постійним контролем російських військових вони працювали кілька діб. Ця ситуація згодом породила міф, що евакуацією поранених та загиблих займались цивільні співробітники "червоного хреста".

Важливо відмітити, що українські санітари не змогли нормально обстежити все поле бою. Пошуковці працювали лише в тих місцях, де дозволяли російські офіцери. Відповідно зібрати всіх загиблих одразу не вийшло.

Загалом, було зібрано майже двісті тіл, з яких півтора десятки виявилися рештками солдатів армії російської федерації.

Пошук тіл і решток згодом було продовжено. Опитуючи місцевих жителів і навіть наводячи контакти з бойовиками, поверненням полеглих в бою солдатів займалася як волонтери-пошуковці, так і працівники управління цивільно-військового співробітництва України.

Також слід зазначити, що серед бойовиків були і такі собі бізнесмени, які буквально торгували рештками загиблих.

Різними способами терористи знаходили контакти родичів загиблого солдата і пропонували організувати повернення тіла загиблого за певні гроші. Станом на осінь 2014 року ця сума зазвичай складала 5-6 тисяч доларів (свідком такого випадку я був особисто).

Важливо: крім евакуації тіл загиблих, бійці 8-ї санітарної автороти надали першу медичну допомогу більше ніж чотирьомстам пораненим українським солдатам, яких терористи полонили. Окрім того, більше двохсот поранених українських солдатів вдалося евакуювати.

Російські військові дозволяли вивозити тільки загиблих і важкопоранених. Однак бійці 8-ї медичної автороти, примудрились евакуювати велику кількість українських солдатів, що ховалися від російських пошукових команд в полях і посадках.

В деяких випадках, живих бійців вивозили, сховавши серед тіл загиблих. В деяких випадках, щоб обдурити росіян, доводилось спеціально завдавати евакуйованим солдатам різноманітних поранень.

Цей крок, в результаті врятував велику кількість солдатів від полону.

Незважаючи на висвітлення цієї ситуації в ЗМІ, часто бійців 8ї медроти помилково називають співробітниками "червоного хреста", хоча це дійсності не відповідає.

На фото водії-санітари 8ї медроти (це зовсім не всі, хто приймав участь в операції) однак фото досить промовисте.

"Пересічні" герої війни на Донбасі

В 2014 російську агресію пригальмували ні каплі не Джони Рембо і не термінатори, а звичайні "пересічні" громадяни, яких держава покликала стати героями.

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