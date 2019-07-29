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Перешел на сторону Украины: экс-террорист "ДНР" слил сенсационные секреты оккупантов

4.1т Читать материал на украинском

Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Сергей Лукьяненко решил воспользоваться программой сотрудничества с СБУ и перешел на сторону Украины.

Мужчина раскрыл резонансные факты о преступлениях российских оккупантов на Донбассе программе "Факты недели" на ICTV. Фрагмент его признаний опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Лукьяненко, который за несколько месяцев до своего побега на мирную территорию Украины стал двойным агентом, рассказал, что управлением внутренней безопасности "ДНР" заведовал россиянин. В 2014 году он даже руководил захватом прокуратуры Донецка.

Экс-террорист "ДНР" Сергей Лукьяненко

Экс-террорист "ДНР" Сергей Лукьяненко

Скриншот видео

Новости
"Пора окружать": экс-охранник "Моторолы" перешел воевать на сторону Украины. Фотофакт

"Это – кадровый российский офицер Щедрина Дмитрий Васильевич, звание генерал-майор", – уточнил он.

Также Лукьяненко пролил свет на судьбу 10 украинских военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими. По его словам, на самом деле они живы и находятся на гауптвахте 08816. Более того, украинские защитники пытались организовать побег, но им это не удалось. Сейчас их охраняет усиленный конвой.

Оккупант Дмитрий Щедрина

Оккупант Дмитрий Щедрина

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сторону Украины перешла бывший командир танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк (позывной "Ветерок"). Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла план сценария, который Россия может применить в случае масштабного наступления на Украину.

Светлану называли символом "Новороссии". Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Служба безопасности Украины
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сейчас много тварей будут каяться чтобы выпросить помилование. Все эти двойные тройные агенты на самом деле просто трусы желающие выжить любой ценой
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Serov Oleg
Serov Oleg
Валевич Борис, расстреляйте эту гниду..
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