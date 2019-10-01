Пересчитают по головам: в "Л/ДНР" затеяли показушную акцию

Во вторник, 1 октября в террористической организации "Л/ДНР" началась так называемая перепись населения.

Как сообщают местные "органы власти", перепись должна показать данные о "численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан".

Сообщается, что оккупанты намерены с 1 по 14 октября провести поквартирный обход. Также по "республике" установят стационарные пункты, где также будет проводиться перепись.

Террористы сообщили, что переписи населения подлежат:

– граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории "республики"

– граждане, постоянно проживающие в "республике", но находящиеся на дату переписи населения за ее пределами

При этом под перепись не попадают "иностранные граждане, обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами "республики".

Перепись в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматели, которые работают на территории так называемых "ЛДНР", жалуются, что боевики в последнее время зачастили с рейдами по сбору дани.

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