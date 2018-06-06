"Перерезали горло" при детях: громкий скандал получил продолжение

Скандал вокруг детского праздника 1 июня в Энергодаре Запорожской области, на котором была продемонстрирована имитация перерезания горла якобы бойцами Нацгвардии, получил продолжение.

Тренер по единоборствам Антон Шибаев сперва взял на себя ответственность за инцидент, однако затем заявил, что не причастен к данной ситуации, пишут "Новости Донбасса".

Вечером 4 июня на его странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", появилась запись в которой говорилось, что это его подопечные, а не нацгвардейцы, устроили показательное выступление на День ребенка.

Заявление Шибаева было распространено пресс-службами Нацгвардии и воинской части 3042, бойцов которой называли участниками выступления.

"24 мая к нам с официальным письмом обратился начальник ДК "Современник" с просьбой подготовить показательное выступление к Дню защиты детей 1 июня. Ему было отказано. В выступлении принял участие Энергодарский бойцовский клуб "Витязь". Тренер бойцовского клуба на своей странице дал пояснение, в котором приносит свои искренние извинения за выступление своих воспитанников, за то что переборщил с красками и за то что негатив вылился на в\ч 3042", – говорилось в сообщении воинской части.

В пресс-службе мэрии Энергодара также заявили, что Шибаев взял на себя ответственность за инцидент.

Однако позже пост со страницы Шибаева в соцсети "ВКонтакте" был удален. В комментарии журналистам он заявил, что ничего подобного не писал. Тренер также отказался объяснить, как запись появилась на его странице в соцсети. Также он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к выступлению на детском празднике 1 июня.

"Меня там не было, это не моя тема", – заявил мужчина.

Oleg Demura/Facebook

Журналисты также связались с руководителем спортклуба "Витязь" Виталием Фесенко. Он сказал, что "никаких бумаг не подписывал" и не знает, что это были за люди в военной форме на празднике.

"Меня в городе не было", – добавил он.

По словам Фесенко, в "Витязь" никто не обращался с просьбой поучаствовать в мероприятии.

Комментируя появление поста Шибаева и дальнейшее исчезновение записи, Фесенко сказал: "В нашей стране возможно все".

В свою очередь начальник воинской части 3042 Игорь Рыбак, который ранее отказывался комментировать ситуацию, заявил "Украинской правде", что военнослужащие его части участия в детском празднике не принимали.

"Почему не сказал вчера? Потому что есть пресс-центр Нацгвардии. Мы давали запрос в руководство Нацгвардии, чтобы выступить на празднике, нам отказали", – сказал Рыбак.

Военную форму, которая была на бойцах, он прокомментировал так: "Форма Нацгвардии оливковая, а эта, у выступавших – когда-то такая была у Минобороны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в горсовете Энергодара заявили, что военные Национальной гвардии Украины не принимали участия в скандальном детском празднике.