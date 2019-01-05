Перерезал горло двум студенткам: появились фото вероятного убийцы в Харькове

Полиция объявила о подозрении в убийстве двух студенток в Харькове гражданину Турции Цокмезу Гусну Цану 1998 года рождения. Он объявлен в розыск.

При этом пресс-служба полиции Харьковской области опубликовала фотографии мужчины. Так, 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентинивськой и станции метро "Студенческая" его видели свидетели.

"Приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук", – сказано в сообщении.

Он был одет в черную куртку с меховой капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку.

По результатам проведенных действий полицейские установили, что 31 декабря 2018 года в арендованную погибшими девушками квартиру приходил 20-летний парень, с которым одна из них ранее поддерживала близкие отношения.

Впоследствии их отношения перешли в неприязнь. Предварительно полицейские выяснили, что в новогоднюю ночь между парнем и девушкой произошел конфликт на личной почве.

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