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Перепутали фамилии: пропагандистов РФ поймали на наглом фейке об СБУ

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Российские пропагандисты начали распространять фейковое обращение за подписью бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найды к главе СБУ Василию Грицаку касательно публикации "постановочного" разоблачительного видеоматериала в отношении ГРУшников в СМИ.

О продвижении фейка сообщил на своей странице в Facebook и. о. министра информационной политики Дмитрий Золотухин. Он указал на явную нестыковку данных в обнародованной справке.

Новости
Пропаганда оскандалилась новым фейком

"Через час начинается пресуха СБУ, где руководство спецслужбы предоставит доказательства деятельности агентурных групп ГРУ. За два часа до ее проведения в сером сегменте Рунета начинается разгон фейковой справки, подписанной, якобы, Виталием Анатольевичем Найдой, которого назначили начальником тернопольского управления ещё в феврале 2017-го. Сейчас начдепартамента — Александр Климчук. И, ведь, кто-то это хавает..." — написал Золотухин.

Перепутали фамилии: пропагандистов РФ поймали на наглом фейке об СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты оскандалились очередным нелепым фейком об Украине. Так, они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать идеологию нацизма.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
СБУ
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