Перепутали фамилии: пропагандистов РФ поймали на наглом фейке об СБУ

Российские пропагандисты начали распространять фейковое обращение за подписью бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найды к главе СБУ Василию Грицаку касательно публикации "постановочного" разоблачительного видеоматериала в отношении ГРУшников в СМИ.

О продвижении фейка сообщил на своей странице в Facebook и. о. министра информационной политики Дмитрий Золотухин. Он указал на явную нестыковку данных в обнародованной справке.

Новости Пропаганда оскандалилась новым фейком

"Через час начинается пресуха СБУ, где руководство спецслужбы предоставит доказательства деятельности агентурных групп ГРУ. За два часа до ее проведения в сером сегменте Рунета начинается разгон фейковой справки, подписанной, якобы, Виталием Анатольевичем Найдой, которого назначили начальником тернопольского управления ещё в феврале 2017-го. Сейчас начдепартамента — Александр Климчук. И, ведь, кто-то это хавает..." — написал Золотухин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты оскандалились очередным нелепым фейком об Украине. Так, они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать идеологию нацизма.