Переправляли наемников для ИГИЛ: в Украине на 10 лет 'закрыли' двух иностранцев

В Украине более чем до 10 лет осуждены двое иностранцев, которые переправляли через ее территорию наемников для международной террористической организации "Исламское государство".

В частности, они наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время досудебного расследования было установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран на Харьковщине в 2013-2015 годах "принимали" будущих участников из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. После они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне террористической организации. Кроме этого, обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.

Иностранцы переправляли через Украину наемников ИГИЛ в Ирак и Сирию

"Злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. Они регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности", – говорится в сообщении.

Также СБУ установила, что в октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевику для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства двух иностранцев и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику террористической организации ИГИЛ, гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также было найдено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.

У злоумышленников обнаружили символику террористической организации, арсенал оружия и поддельные документы

"Во время судебного рассмотрения материалов уголовного производства задокументированная СБ Украины противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение", – констатируют в СБУ.

По материалам ведомства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора суд признал злоумышленников виновными, в частности, по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузию из Украины был экстрадирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство" Цезарь Тохосашвили по прозвищу "Аль Бара Шишани".