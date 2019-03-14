"Переписка пропала": Холодницкий признал провал в деле по коррупции в оборонке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал провал расследования касательно подставной фирмы "Оптимумспецдеталь".

"Это провал в расследовании, провал в процессуальном руководстве", — сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мне жаль признавать, но об этих 87 страниц переписки [между фигурантами] прокуроры САП не знали, потому что они были переданы из рук в руки главным военным прокурором [Анатолием] Матиусом руководителю детективов [Андрею] Калужинскому", - продолжил глава САП.

Холодницкий добавил, что в ведомстве не знают, куда после этого пошли данные материалы и как они пропали.

"САП не может проконтролировать моменты, когда материалы прячутся от прокуроров, физически прячутся", — сказал он, отметив, что начиная с 7 марта ждет от НАБУ информации о пропавшей переписке. По его словам, если бы не журналистское расследование Bihus.Info, САП так бы и не узнала о ней.

В то же время Холодницкий отметил, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре есть более 20 производств (одно из них уже рассматривается в суде), связанных с оборонным комплексом Украины.

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