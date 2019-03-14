"Переписка пропала": Холодницкий признал провал в деле по коррупции в оборонке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал провал расследования касательно подставной фирмы "Оптимумспецдеталь".
"Это провал в расследовании, провал в процессуальном руководстве", — сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Мне жаль признавать, но об этих 87 страниц переписки [между фигурантами] прокуроры САП не знали, потому что они были переданы из рук в руки главным военным прокурором [Анатолием] Матиусом руководителю детективов [Андрею] Калужинскому", - продолжил глава САП.
Холодницкий добавил, что в ведомстве не знают, куда после этого пошли данные материалы и как они пропали.
"САП не может проконтролировать моменты, когда материалы прячутся от прокуроров, физически прячутся", — сказал он, отметив, что начиная с 7 марта ждет от НАБУ информации о пропавшей переписке. По его словам, если бы не журналистское расследование Bihus.Info, САП так бы и не узнала о ней.
В то же время Холодницкий отметил, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре есть более 20 производств (одно из них уже рассматривается в суде), связанных с оборонным комплексом Украины.
Скрин видеотрансляции
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Как выяснилось, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
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