"Перемога внезапная пришла!" Жители Донбасса сообщили о "прорыве" Украины

На оккупированных территориях Донбасса радио начало вещать на украинском языке.

Об этом сообщили жители самопровозглашенных "Л/ДНР" в социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества "Гвардейка".

"Люди пишут, что все радио стало на украинском языке. Кто что слышал?" – говорится в сообщении.

Иллюстрация Ракурс

Под постом пользователи подтвердили информацию, назвав это победой.

"Фига се. Перемога внезапная пришла", "И ТВ не работает – профилактика до 12 часов, "Угу, на украинском радио появились", "На телевизоре тоже украинские только идут", – прокомментировали они.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российские спецслужбы планируют запустить новую пропагандистскую информационную кампанию по дискредитации украинских военных на Донбассе.

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