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"Перемога внезапная пришла!" Жители Донбасса сообщили о "прорыве" Украины

40.6т Читать материал на украинском

На оккупированных территориях Донбасса радио начало вещать на украинском языке.

Об этом сообщили жители самопровозглашенных "Л/ДНР" в социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества "Гвардейка".

"Люди пишут, что все радио стало на украинском языке. Кто что слышал?" – говорится в сообщении.

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Под постом пользователи подтвердили информацию, назвав это победой.

"Фига се. Перемога внезапная пришла", "И ТВ не работает – профилактика до 12 часов, "Угу, на украинском радио появились", "На телевизоре тоже украинские только идут", – прокомментировали они.

"Перемога внезапная пришла!" Жители Донбасса сообщили о "прорыве" Украины

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российские спецслужбы планируют запустить новую пропагандистскую информационную кампанию по дискредитации украинских военных на Донбассе.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Букет Красивый
Букет Красивый
певцом анальным отверстием сракарчуком прорвало?
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Waix Alex
Waix Alex
ну,правильно.
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Юг Руси
Юг Руси
"Евгения Иващенко У меня кабельное, как были только российские каналы, так и есть. А радио давно укр есть, но и остальные радиостанции работают. НравитсяПоказать список оценивших50 минут назадОтветить" - всего 7 комментов, а обсос постит эту дрочь))) http://prntscr.com/of58km
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