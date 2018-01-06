Перемирия на Донбассе больше нет: ВСУ опять понесли потери

Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок на Донбассе больше нет.

Противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины, передает пресс-центр АТО.

Один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

На луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарск дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли наших защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.

Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.

Как сообщал "Обозреватель", по словам аналитиков, в 2017 году оккупанты продолжили инженерные работы по переносу государственной украинско-российской границы в сторону России, тем самым готовясь к восстановлению суверенитета Украины на Донбассе.