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Перемирия на Донбассе больше нет: ВСУ опять понесли потери

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Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок на Донбассе больше нет.

Противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины, передает пресс-центр АТО.

Один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

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На луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарск дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли наших защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.

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Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.

Как сообщал "Обозреватель", по словам аналитиков, в 2017 году оккупанты продолжили инженерные работы по переносу государственной украинско-российской границы в сторону России, тем самым готовясь к восстановлению суверенитета Украины на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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