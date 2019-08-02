Перемирие закончилось? "Л/ДНР" резко активизировались на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" очередной раз сорвали режим тишины в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщили в штабе Операции, оккупанты 5 раз открывали огонь, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Однако ни один украинский воин не пострадал.

Так, были зафиксированы обстрелы возле таких населенных пунктов: Новоселовка Вторая, Светлодарск, Луганское и дважды возле Нижнетеплого.

Отмечается, что бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента нового перемирия, с 21 июля, террористы несколько дней воздерживались от провокаций, но иногда единичные обстрелы все же были. В Генштабе считают, что такие действия нельзя считать срывом "Минска".

Но накануне оккупанты активизировались, и четыре раза обстрелял позиции украинских защитников - один из них получил ранение.

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