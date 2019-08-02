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Перемирие закончилось? "Л/ДНР" резко активизировались на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" очередной раз сорвали режим тишины в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщили в штабе Операции, оккупанты 5 раз открывали огонь, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Однако ни один украинский воин не пострадал.

Так, были зафиксированы обстрелы возле таких населенных пунктов: Новоселовка Вторая, Светлодарск, Луганское и дважды возле Нижнетеплого.

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Отмечается, что бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня.

Перемирие закончилось? "Л/ДНР" резко активизировались на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента нового перемирия, с 21 июля, террористы несколько дней воздерживались от провокаций, но иногда единичные обстрелы все же были. В Генштабе считают, что такие действия нельзя считать срывом "Минска".

Но накануне оккупанты активизировались, и четыре раза обстрелял позиции украинских защитников - один из них получил ранение.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийская армия полностью обосралась на Донбассе-военные эксперты всего мира! Россия проиграла полностью войну в Украине
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кожедуб ruslan, закончилось так и не начавшись ! как может мир договорится с террористом и фюрером пуцей , ? никак , только уничтожить
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