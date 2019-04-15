"Перемирие?" Офицер ВСУ показал обстрел украинских защитников "ДНРовцами"

В сети показали видео обстрела террористами "ДНР" позиций защитников Украины на Донбассе.
Ролик появился на своей странице в Facebook офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица). "Перемирие?" – написал в посте он.
Украинский военный уточнил, что ролик снят на Мариупольском направлении - у высоты "Дерзкой" Новоазовского района Донецкой области.
Скрин видео
"9 ошпмп 1 АК российских оккупантов обстреливает позиции ОС с укороченного 82 мм миномета", – написал Штефан.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.
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