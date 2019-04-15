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"Перемирие?" Офицер ВСУ показал обстрел украинских защитников "ДНРовцами"

1.8тЧитать материал на украинском

В сети показали видео обстрела террористами "ДНР" позиций защитников Украины на Донбассе.

Ролик появился на своей странице в Facebook офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица). "Перемирие?" – написал в посте он.

Украинский военный уточнил, что ролик снят на Мариупольском направлении - у высоты "Дерзкой" Новоазовского района Донецкой области.

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"Перемирие?" Офицер ВСУ показал обстрел украинских защитников "ДНРовцами"

Скрин видео

"9 ошпмп 1 АК российских оккупантов обстреливает позиции ОС с укороченного 82 мм миномета", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбассатеррористы "ДНР"ДНРНовости ДНРвидео
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, хохолики! А почему нет новости, шо Матиос за бугор сьебся?
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Питон Каа
Питон Каа
Он сам снимал или войны Донбасса ему видео скинули? А откуда понятно, что это они, а не нацисты из "Азова"?
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