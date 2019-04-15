"Перемирие?" Офицер ВСУ показал обстрел украинских защитников "ДНРовцами"

В сети показали видео обстрела террористами "ДНР" позиций защитников Украины на Донбассе.

Ролик появился на своей странице в Facebook офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица). "Перемирие?" – написал в посте он.

Украинский военный уточнил, что ролик снят на Мариупольском направлении - у высоты "Дерзкой" Новоазовского района Донецкой области.

Скрин видео

"9 ошпмп 1 АК российских оккупантов обстреливает позиции ОС с укороченного 82 мм миномета", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!