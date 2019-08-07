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"Действовать на опережение!" Украину призвали к радикальным шагам на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

Перемирие, о котором договариваются с людьми, не принимающие решения, априори не может быть реализовано.

Есть два другие пути прекращения обстрелов на Донбассе. О них OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Не знаю, каким наивным человеком надо быть, чтобы ожидать перемирия от людей, которые не принимают решения. С кем вообще договаривались о перемирии? "Хлебное" перемирие закончилось, не начавшись", – констатировал он.

По словам эксперта, существует два пути прекращения огня на Донбассе: дипломатический и силовой.

Боец ВСУ

Боец ВСУ

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Дипломатический состоит в объявлении России стороной конфликта и декларации этого факта на международном уровне. Силовой путь не подразумевает наступления – здесь речь идет о "контрбатарейной борьбе и подавлении огневых точек противника", – пояснил Жданов.

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В этом контексте он привел пример Израиля. В частности, эксперт напомнил о том, что это государство изменило порядок "открытия огня по террористам, приближающимся к границе Израиля". "Если раньше они открывали огонь в ответ, то теперь принято решение о действиях на упреждение. Теперь любой придурок, бегущий к ограждению израильской границы, рассматривается как потенциальная мишень, и солдат имеет полное право его пристрелить, пока он не добежал".

Говоря об упреждающих действиях ВСУ на Донбассе, эксперт пояснил: "Это контрбатарейная борьба и подавление огневых точек противника. У нас есть боевые беспилотники, у нас есть артиллерия, у нас есть воздушная разведка".

Вместе с тем Жданов указал на взаимосвязь этих двух путей. "Любой дипломатический путь начинается с подготовки к войне. Когда противник за столом переговоров будет четко понимать, что, если переговоры закончатся провалом, завтра будет проведена войсковая операция, тогда есть шанс склонить его к компромиссу".

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"Надо понимать стратегическую цель этой войны: это не захват территорий, не распространение идеи "русского мира". Это удержание Украины на политической орбите Кремля. Путин этим показывает: здесь моя вотчина, я здесь хозяин", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на "хлебное" перемирие. По этому поводу боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь сказал: "Наши враги хотят нас уничтожить. Мы хотим выжить. И эти два постулата дают не так уж много пространства для компромисса".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Перемирие на Донбассе
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Выхода только два либо отгородить их забором и сказать идите на куй либо завоевать эти территории любыми способами
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Слишком уж ВСУ церемняться с сепарами,нужно брать пример с России,как в Грозном объявить что даём столько то времени на выход гражданских после истечения срока все кто остался считаются террористами и подлежат зачистке и уничтожению и фигачить со всего что есть и использовать все т.е. фосфор БОВ и так далее
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CARGO 100
CARGO 100
"Действовать на опережение!" СДАВАТЬСЯ, пока пока "сепары" не придумали ещё что - нибудь к какой нибудь "ху*не" привязать с приветом ...
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