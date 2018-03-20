Перемирие нарушено: террористы "ДНР" ранили бойца АТО на Донбассе

Гибридная армия Российской Федерации продолжила нарушать перемирие в зоне проведения боевых действий на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов", – сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе населенного пункта Пески.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. На луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НВФ придерживался в полной мере", – резюмировали в штабе.

Как сообщал "Обозреватель", командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, чем отличается новая операция от АТО на Донбассе.