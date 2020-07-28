Перемирие на Донбассе выгодно Путину, – Климкин

Главе России Владимиру Путину выгодно перемирие на Донбассе, которое началось с понедельника, 27 июля.

Так считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

"Он [Путин] по менталитету дзюдоист: "потянуть – отпустить". Все помнят, каким был июль? Сейчас "отпустить". И Путин думает, что для него выигрышная вилка. Сейчас будут провоцировать и потом говорить, что это Украина. Либо, если все-таки держится прекращение огня, через две недели нам скажут, что это настоящая безопасность. Путин думает: мы пойдем либо в эту сторону, либо в сторону прекращения огня и потом будем нагибать.

В сентябре Путин очень надеется на саммит постоянных членов Совета безопасности, он не знает, как закончатся американские выборы, как будет выходить из карантина Евросоюз. Эта игра Путина абсолютно сознательна", – считает Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе. По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом".