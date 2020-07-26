Готовы показать, кто здесь хозяин: как ВСУ подходят к прекращению огня на Донбассе
В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в бригадах ВСУ появились военные из штабов, которые будут исполнять роль наблюдателей.
Если во время перемирия кто-то из командования зафиксирует обстрел, то именно он должен дать команду об огне в ответ, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Эти люди будут находиться не на тыловых позициях, а на передовых, тех, где были самые большие обстрелы", – отметили журналисты.
Они напомнили, что, начиная с первой минуты 27 июля, огонь на линии разграничения не должны применять ни российские наемники, ни украинские военные.
Однако, оружие у украинских защитников никто не отбирал. Солдаты говорят о том, что у них есть и автоматы, и пулеметы, и боеприпасы. В случае нападения Вооруженные силы смогут дать отпор.
"Все как было, так и останется. Какое вооружение, разрешенное "Минском", ребята имели возле себя – пулеметы, автоматы – оно все останется на своих местах. Режим прекращения огня, он несет коррективы. Ребята будут готовы показать противнику, кто здесь хозяин", – сказал один из военных.
"Вооружение у нас не забирали, крупнокалиберные пулеметы, боеприпасы есть, в любой момент готовы дать огонь в ответ", – добавил украинский боец.
Как писал OBOZREVATEL:
22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.
Глава Украины добавил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в случае нарушения договоренностей украинские военные "будут готовы дать должный отпор противнику".