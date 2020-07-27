Перемирие на Донбассе: в штабе ООС отчитались о ситуации

Алексей Титофф Расследования 09:18, 27.07.2020 Обновлено: 09:20, 27.07.2020

В штабе ООС сообщили, что на Донбассе начал действовать приказ прекращении огня.

Отмечается, что данный приказ соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня",– отмечено в сообщении.

Напомним, что 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

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