Перемирие на Донбассе: в штабе ООС отчитались о ситуации
В штабе ООС сообщили, что на Донбассе начал действовать приказ прекращении огня.
Отмечается, что данный приказ соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля.
"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня",– отмечено в сообщении.
Напомним, что 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский сказал, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.
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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 26 июля провели телефонный разговор.