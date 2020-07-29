Режим перемирия на Донбассе: террористы в очередной раз открыли огонь
На Донбассе в среду, 29 июля, со стороны террористов был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета.
О таких данных по состоянию на 17:00 отчиталась пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что потерь среди украинских защитников нет.
Вооруженные формирования РФ совершили выстрел вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел не был прицельным, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.
"С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Как писал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.
28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.