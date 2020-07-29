Режим перемирия на Донбассе: террористы в очередной раз открыли огонь

На Донбассе в среду, 29 июля, со стороны террористов был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета.

О таких данных по состоянию на 17:00 отчиталась пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что потерь среди украинских защитников нет.

Вооруженные формирования РФ совершили выстрел вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел не был прицельным, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

"С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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