Перемирие на Донбассе: террористы дважды обстреляли позиции ВСУ

С начала текущих суток, 30 июля, по состоянию на 12:00 российские оккупационные войска на Донбассе осуществили два обстрела.

Об этом сказано в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины. Вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение.

"Учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, который не нес угрозы жизни и здоровью наших защитников, украинскими военными огонь в ответ не открывался", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что боевых потерь в ВСУ нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники за прошедшие сутки, 29 июля, сделали один провокационный выстрел, нарушив режим прекращения огня.