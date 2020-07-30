МоваЯзык

Топ-темы:

Перемирие на Донбассе: террористы дважды обстреляли позиции ВСУ

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
582
На Донбассе террористы дважды нарушили перемирие

На Донбассе террористы дважды нарушили перемирие. Facebook 95 ОДШБр

С начала текущих суток, 30 июля, по состоянию на 12:00 российские оккупационные войска на Донбассе осуществили два обстрела.

Об этом сказано в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины. Вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение.

"Учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, который не нес угрозы жизни и здоровью наших защитников, украинскими военными огонь в ответ не открывался", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что боевых потерь в ВСУ нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники за прошедшие сутки, 29 июля, сделали один провокационный выстрел, нарушив режим прекращения огня.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеПеремирие на ДонбассеВойна на ДонбассеООС
Поделиться в Facebook
  2. Расследования