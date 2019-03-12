Перемирие на Донбассе: террористы "ДНР" пошли на подлый шаг

Во вторник, 12 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "ДНР" очередной раз нарушили перемирие.
Как сказано в сообщении пресс-центра в Facebook, оккупанты дважды использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие, обстреляв позиции ВСУ:
из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Павлополь;
из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. В штабе ООС заявили, что ситуация на фронте находится под контролем бойцов ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе на мине подорвался автомобиль с украинскими военными, есть пострадавшие.
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