Перемирие на Донбассе: террористы "ДНР" пошли на подлый шаг

Во вторник, 12 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "ДНР" очередной раз нарушили перемирие.

Как сказано в сообщении пресс-центра в Facebook, оккупанты дважды использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие, обстреляв позиции ВСУ:

из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Павлополь;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. В штабе ООС заявили, что ситуация на фронте находится под контролем бойцов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе на мине подорвался автомобиль с украинскими военными, есть пострадавшие.

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