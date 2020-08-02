Перемирие на Донбассе нарушили уже более 200 раз, – ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала более 255 нарушений перемирия на Донбассе.

За время перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля, наблюдатели ОБСЕ насчитали уже более двухсот нарушений режима прекращения огня.

В частности, к вечеру 31 июля было зафиксировано 225 таких случаев. Такие данные приводятся в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 1 августа.

Специалисты также напомнили о первом случае травмирования мирного жителя – осколочное ранение получил мужчина с подконтрольной украинскому правительству Марьинки Донецкой области.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения проведения ремонтных работ и технического обслуживания, а также функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОБСЕ сетуют, что "наблюдатели до сих пор имеют дело с ограничениями свободы передвижения", в частности, на блокпосту вблизи неподконтрольной правительству Оленевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.