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Перемирие на Донбассе нарушили уже более 200 раз, – ОБСЕ

Марина Лисничук
Расследования
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Нарушение режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала более 255 нарушений перемирия на Донбассе.

За время перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля, наблюдатели ОБСЕ насчитали уже более двухсот нарушений режима прекращения огня.

В частности, к вечеру 31 июля было зафиксировано 225 таких случаев. Такие данные приводятся в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 1 августа.

Специалисты также напомнили о первом случае травмирования мирного жителя – осколочное ранение получил мужчина с подконтрольной украинскому правительству Марьинки Донецкой области.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения проведения ремонтных работ и технического обслуживания, а также функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОБСЕ сетуют, что "наблюдатели до сих пор имеют дело с ограничениями свободы передвижения", в частности, на блокпосту вблизи неподконтрольной правительству Оленевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.

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