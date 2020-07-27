На Донбассе начался режим тишины

Ночью в понедельник, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался так называемый режим перемирия – полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

Такие договоренности были достигнуты 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции. По результатам заседания в Офисе президента отметили: ТКГ договорилась о мерах по усилению режима прекращения огня "до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса".

Накануне вступления перемирия в силу, вечером 26 июля, СМИ сообщили о масштабном пожаре в поселке Зайцево Донецкой области в результате обстрела террористов, но информации об этом штаб ООС не распространил. В то же время военные изменили формат традиционной вечерней сводки, опубликовав ее несколько позже, чем обычно, и в видеоформате.

Спикер командования Объединенных сил сказала, что ситуация в зоне ООС контролируема. Она сообщила, что "за предыдущие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано". Также военная рассказала о режиме перемирия, но количества обстрелов за 26 июля не назвала.

Скрин видео

Как известно, из новшеств режима полного прекращения огня – появление в бригадах ВСУ в зоне ООС военных из штабов в роли наблюдателей. Они имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН. Если кто-то из командования зафиксирует обстрел, то именно он должен дать команду об огне в ответ.

Так, украинские военнослужащие могут защититься и пресечь провокации и диверсии "Л/ДНР". Как рассказали сами бойцы, они "в любой момент готовы дать огонь в ответ".

"Все как было, так и останется. Какое вооружение, разрешенное "Минском", ребята имели возле себя – пулеметы, автоматы – оно все останется на своих местах. Режим прекращения огня, он несет коррективы. Ребята будут готовы показать противнику, кто здесь хозяин", – подчеркнул один из украинских военных.

Примечательно, что за шесть часов до введения режима прекращения огня состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Политики обсудили и ситуацию на Донбассе.

Как заявили в Кремле, Зеленский сам позвонил главе РФ. Пресс-служба украинского президента заявила: тему безопасности на востоке Украины поднял Зеленский.

"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня [...], президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", – говорится в сообщении ОП.

Кроме того, Зеленский и Путин обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

При этом сайт Кремля сообщил, что грядущие местные выборы в Украине "ставят под угрозу" мир на Донбассе.

О перемирии в зоне ООС высказался и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины "как никто другой понимают цену мира". Начальник Геншбата отмечал, что доволен ходом подготовки к новому режиму на Донбассе.

Министр обороны Андрей Таран в свою очередь заявил: Вооруженные силы будут адекватно реагировать не только на наступательные, но и провокационные действия боевиков, проведение диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданскому населению, повреждение или уничтожение инфраструктуры. Для этого Генеральным штабом ВС Украины созданы соответствующие дополнительные резервы.

На возможности обороны и адекватного ответа акцентировал и Владимир Зеленский. После переговоров ТКГ он отмечал, что верит в соблюдение режима.

При этом соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей. Глава Украины добавил, что в случае обстрелов украинских военных они всегда отвечают и очень мощно.

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" также заявляли о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.