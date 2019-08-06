"Перемирие говорите?" В Станице Луганской террористы пошли на новую подлость

На оккупированном Донбассе террористы не убрали блокпост и не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской (Луганская область). Они использовали ситуцию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил журналист Роман Бурко на своей странице в Facebook. По его словам, наемники "ЛНР" продолжают находиться на блокпосту возле моста, хотя тот должен был быть демонтирован (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"На блокпосту постоянно подстерегают террористы, повязав себе синие ленты, мимикрировав под "СЦКК" (Совместный центр по контролю и координации, образованный 2014 году Украиной и Россией. – Ред.). Также террористы используют эту ситуацию, чтобы проводить разведку со стороны, подконтрольной территории Украины ", – объяснил Бурко.

Террорист Facebook Романа Бурко

Он отметил, что наемники переодевались в гражданскую одежду или отправляли лояльных к ним сепаратистов, "рыскали" под видом "волонтеров", которые оказывают помощь местным жителям.

По его словам, также через мост на подконтрольную Украине территорию нелегально "забегают" российские журналисты, не проходя ни одного украинского паспортного контроля.

"Это грубо нарушает украинское законодательство. Тихим сапом линию разграничения прощупывают и прожимают вглубь украинской территории, и все выглядит так, что скоро мост и плацдарм за ним будет уже контролироваться боевиками, поэтому они и не убирают свой блокпост", – добавил журналист.

Позже Бурко опубликовал еще один пост и добавил, что во вторник, 6 августа, ситуация на мосту в Станице Луганской ухудшилась.

"Представитель террористов "ЛНР" Владислав Дейнего нагло перешел участок моста, хамил украинским представителям, демонстрируя, что он здесь хозяин. Никто его не арестовал, перемирие говорите?" – возмутился журналист и напомнил об убитых в этот же день четырех украинских военных.

Террорист Facebook Романа Бурка

Террористы Facebook Романа Бурка

Люди, которые помогают террористам Facebook Романа Бурка

Люди, которые помогают террористам Facebook Романа Бурка

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут свои войска.

В среду, 24 июля, террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

Позже в зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

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