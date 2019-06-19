Переломы черепа и легкие – в решето: подробности страшного ДТП с "новой Зайцевой" на Закарпатье

Студентку Яну Кострабу, которая в Ужгороде на огромной скорости вылетела на встречную полосу на Porsche и врезалась в Ford, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

На суде она попросила прощения, уверяя, что страшное ДТП – несчастный случай.

Тем временем пострадавший из-за девушки Александр Костюк находится в крайне тяжелом состоянии. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Несколько раз пыталась получить права

21-летняя студентка УжНУ оказалась за рулем дорогого Porsche без прав. Очевидцы утверждают, что документов полиции она не предъявила, ссылаясь на то, что сейчас приедет ее парень, который все решит.

На месте ДТП. Все, что осталось от Ford pershij.com.ua

Porsche пострадал не так сильно pershij.com.ua

Как заявил один из знакомых девушки, Костраба не раз пыталась сдать экзамены и получить водительские права, но поскольку с нее якобы требовали взятку, сделать этого она не смогла.

Яна Костраба Instagram Яны Кострабы

Яна Костраба учится в университете на факультете международных отношений, она будущий экономист. Ее отец, Вячеслав Костраба, живет в Италии. Он в соцсетях извинился за поведение дочери. С семьей он не живет. И как сообщил OBOZREVATEL, с мамой Яны не общается.

Когда мы спросили его о том, знает ли он что-то об этой аварии, Вячеслав ответил, что не в курсе. "Но пострадавшим мы помогать будем", – заверил он.

Что интересно, Яна была за рулем не своего авто. Porsche принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку. В отношении него также начато досудебное расследование. Ему инкриминируют допуск к управлению лица, которое не имеет соответствующего права.

Корсак приезжал и на место ДТП. Какие у него отношения с Яной, отец девушки отвечать не захотел. "Я в личную жизнь своих детей не лезу", – сказал он.

Василий Корсак Instagram Василия Корсака

"Это несчастный случай"

Одна из знакомых Яны считает, что о ней говорят неправду. "Все увидели красивую девушку на дорогой машине и тут же объявили ее мажоркой, облили грязью и возненавидели. Даже этот тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Все сразу в один голос начали кричать, что он куплен. Хотя Яна не пьет, и категорически против наркотических веществ", – заявила нам девушка.

Яна Костраба Instagram Яны Кострабы

Яна Костраба Instagram Яны Кострабы

Отец Яны также утверждает, что его дочь росла нормальным, хорошим ребенком.

"Я с детства приучал ее к спорту, она росла нормальным, примерным ребенком, без вредных привычек. То, что случилось, это несчастный случай", – уверен отец студентки.

Угроза жизни существует

Пострадавший 32-летний Александр Костюк находится в тяжелом состоянии в Ужгородской городской больнице. У него переломы черепа, ушибы мозга и внутренних органов, многочисленные переломы рук, ног и ребер, как сообщила его супруга Юлия, "легкие – в решето". Также женщина рассказала, что он реагирует на ее голос.

Пострадавший Александр Костюк Скрин видео

Во вторник, 18 июня, на своей страничке в Facebook Юлия написала, что мужу срочно нужна трахеостоматичная трубка. Как ни странно, ее не оказалось в больнице в Ужгороде.

Сами врачи говорят, что состояние Александра очень тяжелое, угроза его жизни еще сохраняется, но он борется.

Александр и Юлия Facebook Юлии Костюк

Жена пострадавшего работает главным специалистом в финансовом отделе Ужгородской РГА. А Александр владеет компанией, которая поставляет на Закарпатье венгерские и немецкие продукты питания. У них есть маленькая дочь Маша.

Александр и Юлия с дочкой Facebook Юлии Костюк

После суда в Ужгороде Юлия сказала, что удовлетворена принятым решением – отправить виновницу аварии на два месяца под стражу без внесения залога. Также она сообщила, что не желает зла Кострабе, поскольку студентка сама на себя навлекла беду.

Яна Костраба в суде Скрин с видео

Полиция открыла дело по ч.2 ст. 286 УК Украины. Если вина студентки будет доказана, то ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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