ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Переломало с ног до головы": чертово колесо убило парня на Херсонщине

848Читать материал на украинском

26-ти летний парень погиб при монтаже колеса обозрения. Трагедия произошла в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом сообщает "Херсон Daily". По информации издания, жуткий инцидент случился в субботу 15-го июня.

Место происшествия

Место происшествия

"Новый день"

Во время установки аттракцион наклонился и одна из опор буквально раздавила монтажника. На момент прибытия "Скорой" пострадавший был еще жив, однако скончался в больнице.

Новости
Труп висел на столбе: под Днепром мужчина погиб жуткой смертью. Фото 18+

Как заявил начальник управления МЧС в Херсонской области Сергей Черный, скорее всего причиной трагедии было ненадежное закрепление опоры. Однако точные выводы будет делать полиция и эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаХерсон
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel