"Переломало с ног до головы": чертово колесо убило парня на Херсонщине

26-ти летний парень погиб при монтаже колеса обозрения. Трагедия произошла в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом сообщает "Херсон Daily". По информации издания, жуткий инцидент случился в субботу 15-го июня.

Место происшествия "Новый день"

Во время установки аттракцион наклонился и одна из опор буквально раздавила монтажника. На момент прибытия "Скорой" пострадавший был еще жив, однако скончался в больнице.

Как заявил начальник управления МЧС в Херсонской области Сергей Черный, скорее всего причиной трагедии было ненадежное закрепление опоры. Однако точные выводы будет делать полиция и эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

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