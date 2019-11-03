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4 ноября • обновлено в 00:17
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Перебрасывали военных и боевую технику: найдены прямые доказательства аннексии Крыма Россией

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"Украинский киберальянс" (УКА) получил доступ к уникальным данным, которые могут помочь существенно дополнить список участников аннексии Крыма, которая началась почти шесть лет назад.

InformNapalm попытался проверить данные с помощью разведки на основе открытых источников (OSINT) и представил результаты своей работы.

По данным расследования, этой информации достаточно для того, чтобы руководство России и участники захвата Крыма были наказаны.

Найдены прямые доказательства аннексии Крыма Россией

Найдены прямые доказательства аннексии Крыма Россией

Волонтерам удалось получить текстовые документы УКА, изъятые из почты начальника продовольственной службы тыла воинской части №27777 Южного военного округа РФ Александра Александровича Попова.

Александр Попов

Александр Попов

InformNapalm

Оба документа касаются вполне невинной темы – обеспечения питания военнослужащим. Но все не так просто.

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Первый документ оформлен 6 марта 2014. Это – выписка из приказа №48 воинской части №27777, которая гласит:

"Нижеперечисленных военнослужащих батальона специального назначения считать с 7 марта 2014 такими, кто отбыл для выполнения боевой задачи, выдать сухой паек сроком на 11 суток с 7 по 17 марта".

Далее идет перечень 202 военнослужащих. Второй документ – также выписка из приказа по воинской части №27777 под номером 53. Оформлена она 14 марта 2014 года:

"Нижеперечисленным военнослужащим воинской части №27777, 63354, 29202, отбывших для выполнения боевой задачи, выдать сухой паек сроком на 3 суток с 16 марта по 18 марта 2014 года".

Далее идет перечень из 891 фамилии. Возникает естественный вопрос: какое боевое задание собираются выполнять почти 1100 человек, 202 из которых входят в состав батальона спецназначения? Россия вроде как ни с кем не воевала в марте 2014 года – по крайней мере так утверждало руководство страны.

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Важно! Оба интервала прекрасно укладываются в даты проведения операции захвата Крыма. Логично предположить, что люди в обоих списках самом деле участвовали в военной агрессии против Украины.

Проработав список из 1097 человек, волонтеры сделали таблицу с возможностью сортировки и поиска по всем военнослужащим с обеих списков. Туда была внесена вся наиболее значимая информация по каждому из них.

Фото и видеодоказательства аннексии Крыма Россией

Волонтеры нашли много нового об участии 18 ОМСБр в оккупации украинского Крыма. Во-первых, судя по фотографиям, военнослужащих перебрасывали в Крым сразу несколькими путями.

Больше фотографий было сделано в гражданском автомобильном пароме "Николай Аксененко".

Фото с парома "Николай Аксененко"

Фото с парома "Николай Аксененко"

InformNapalm

Фото с парома "Николай Аксененко"

Фото с парома "Николай Аксененко"

InformNapalm

Хотя большинство фото были загружены позже интервала 20.02 – 20.03, важно обратить внимание на следующие детали:

► военнослужащие одеты в неуставную форму без знаков различия;

► на многих фото военные держат в руках автоматическое оружие;

► фотографии одного и того же парома есть в профилях целой группы военнослужащих, к тому же на нескольких фотографиях группы военных;

► военные тепло одеты, большинство в шапках, что исключает возможность съемки летом.

Затем массово последовали фото русских оккупантов уже непосредственно из Крыма. А теперь самое интересное: 13 марта 2014 на YouTube появилось видео с событиями 12 марта. На нем снята колонна боевой техники, движущаяся примерно в 5:00 по трассе Керчь – Феодосия.

В этой колонне можно снова увидеть БТР-82А. Это интересно тем, что БТР-82А - глубокая российская модернизация БТР-80. Модель начали поставлять в части российской армии с 2011 года.

Вооруженные силы Украины такую технику в России не покупали, в Украине нет таких образцов. Это прямое доказательство того, что Москва перекидывала в Крым не только личный состав, но и военную технику.

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Если посмотреть видео в замедленном режиме и внимательно присмотреться, можно увидеть, что номера на технике закрашены.

Таким примером волонтерского сотрудничества для нашего врага был нанесен довольно мощный удар.

Поэтому волонтеры отмечают, что надо помнить: в Приднестровье у россиян были "добровольцы-казаки", в Чечне – "ельцинские солдаты", в Грузии – "миротворцы", в Крыму – "вежливые люди", а на Донбассе – "зеленые человечки".

"Общее у них одно – безликость. Поскольку за этими терминами они просто прячут военных преступников. А вот когда мы их показываем миру с именами, фамилиями, воинскими должностями и званиями – они начинают бояться. Поскольку эти преступления – без срока давности. За них им таки придется ответить, и мы надеемся, что это будет довольно скоро", – резюмировали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Запольский рассказал о вражде между украинцами и русскими. По его словам, чем больше пропаганда в обеих странах работает на столкновение, тем ближе люди становятся друг к другу.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Крым
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну теперь то точно Гаага всех арестует во главе с Путиным и накажет?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Неужели? Блин! Странно, никогда бы не подумал, что Россия введёт войска в Крым, аж 1100 бойцов! У Украины там было 20500 бойцов!!! Сплошные киборги!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ой, мама! Шо теперь будет?!?!?!
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