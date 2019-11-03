Перебрасывали военных и боевую технику: найдены прямые доказательства аннексии Крыма Россией

"Украинский киберальянс" (УКА) получил доступ к уникальным данным, которые могут помочь существенно дополнить список участников аннексии Крыма, которая началась почти шесть лет назад.

InformNapalm попытался проверить данные с помощью разведки на основе открытых источников (OSINT) и представил результаты своей работы.

По данным расследования, этой информации достаточно для того, чтобы руководство России и участники захвата Крыма были наказаны.

Найдены прямые доказательства аннексии Крыма Россией

Волонтерам удалось получить текстовые документы УКА, изъятые из почты начальника продовольственной службы тыла воинской части №27777 Южного военного округа РФ Александра Александровича Попова.

Александр Попов InformNapalm

Оба документа касаются вполне невинной темы – обеспечения питания военнослужащим. Но все не так просто.

Первый документ оформлен 6 марта 2014. Это – выписка из приказа №48 воинской части №27777, которая гласит:

"Нижеперечисленных военнослужащих батальона специального назначения считать с 7 марта 2014 такими, кто отбыл для выполнения боевой задачи, выдать сухой паек сроком на 11 суток с 7 по 17 марта".

Далее идет перечень 202 военнослужащих. Второй документ – также выписка из приказа по воинской части №27777 под номером 53. Оформлена она 14 марта 2014 года:

"Нижеперечисленным военнослужащим воинской части №27777, 63354, 29202, отбывших для выполнения боевой задачи, выдать сухой паек сроком на 3 суток с 16 марта по 18 марта 2014 года".

Далее идет перечень из 891 фамилии. Возникает естественный вопрос: какое боевое задание собираются выполнять почти 1100 человек, 202 из которых входят в состав батальона спецназначения? Россия вроде как ни с кем не воевала в марте 2014 года – по крайней мере так утверждало руководство страны.

Важно! Оба интервала прекрасно укладываются в даты проведения операции захвата Крыма. Логично предположить, что люди в обоих списках самом деле участвовали в военной агрессии против Украины.

Проработав список из 1097 человек, волонтеры сделали таблицу с возможностью сортировки и поиска по всем военнослужащим с обеих списков. Туда была внесена вся наиболее значимая информация по каждому из них.

Фото и видеодоказательства аннексии Крыма Россией

Волонтеры нашли много нового об участии 18 ОМСБр в оккупации украинского Крыма. Во-первых, судя по фотографиям, военнослужащих перебрасывали в Крым сразу несколькими путями.

Больше фотографий было сделано в гражданском автомобильном пароме "Николай Аксененко".

Фото с парома "Николай Аксененко" InformNapalm

Фото с парома "Николай Аксененко" InformNapalm

Хотя большинство фото были загружены позже интервала 20.02 – 20.03, важно обратить внимание на следующие детали:

► военнослужащие одеты в неуставную форму без знаков различия;

► на многих фото военные держат в руках автоматическое оружие;

► фотографии одного и того же парома есть в профилях целой группы военнослужащих, к тому же на нескольких фотографиях группы военных;

► военные тепло одеты, большинство в шапках, что исключает возможность съемки летом.

Затем массово последовали фото русских оккупантов уже непосредственно из Крыма. А теперь самое интересное: 13 марта 2014 на YouTube появилось видео с событиями 12 марта. На нем снята колонна боевой техники, движущаяся примерно в 5:00 по трассе Керчь – Феодосия.

В этой колонне можно снова увидеть БТР-82А. Это интересно тем, что БТР-82А - глубокая российская модернизация БТР-80. Модель начали поставлять в части российской армии с 2011 года.

Вооруженные силы Украины такую технику в России не покупали, в Украине нет таких образцов. Это прямое доказательство того, что Москва перекидывала в Крым не только личный состав, но и военную технику.

Если посмотреть видео в замедленном режиме и внимательно присмотреться, можно увидеть, что номера на технике закрашены.

Таким примером волонтерского сотрудничества для нашего врага был нанесен довольно мощный удар.

Поэтому волонтеры отмечают, что надо помнить: в Приднестровье у россиян были "добровольцы-казаки", в Чечне – "ельцинские солдаты", в Грузии – "миротворцы", в Крыму – "вежливые люди", а на Донбассе – "зеленые человечки".

"Общее у них одно – безликость. Поскольку за этими терминами они просто прячут военных преступников. А вот когда мы их показываем миру с именами, фамилиями, воинскими должностями и званиями – они начинают бояться. Поскольку эти преступления – без срока давности. За них им таки придется ответить, и мы надеемся, что это будет довольно скоро", – резюмировали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Запольский рассказал о вражде между украинцами и русскими. По его словам, чем больше пропаганда в обеих странах работает на столкновение, тем ближе люди становятся друг к другу.

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