''Перейдем в наступление!'' Националист довел россиян до истерики заявлением о Донбассе и Крыме

Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбнасс, потому что в нынешнем состоянии ВСУ не готовы этого сделать.

Такое заявление сделал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца). Это вызвало гнев у россиян.

"Прямо скажем: наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которую нам придется вести. Например, донецкий фронт, крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова", – рассказал он.

По словам Корчинского, Украине необходимо удерживать конфликт в текущем состоянии, выжидая начала кризиса в России, чтобы потом им воспользоваться.

"Эти кризисы периодически возникают в РФ, это нестабильная структура, то есть эта диктатура нестабильна, и у нас есть шанс в ближайшие годы такого кризиса дождаться. В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление", — сказал он.

Россияне с агрессией восприняли словам лидера партии "Братство". В комментариях они предложили Корчинскому ждать и дальше, с уверенностью отметив, что в России не будет кризиса.

"Смотри не помри, пока ждать будешь", "Иллюстрация поговорки: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет". Украины не будет, а кризиса все нет и нет", "Как аукнется, так и откликнется, нашелся вояка", "Фантазер. Ему бы поменьше голливудские блокбастеры смотреть", - накинулись обиженные россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологи проводили опросы последние два года и выяснили, что жителей оккупированных территорий Донбасса, которые хотят вернуться в Украину, стало больше.