Жириновский, как Сталин: в Украине объяснили, в чем провал идеи "Крыма-Тавриды"

Переименование аннексированного Крыма не сможет замести следы перед международными судами или приблизить захваченную территорию к Российской Федерации. Полуостров юридически принадлежит Украине и это признает все международное сообщество.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя предложение скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переименовании Крыма в "Таврическую область".

"После переименования Крым не соединится с материковой Россией, его не приблизят к Краснодару или к Ростову, не сдвинут с места, движение тектонических плит не произойдет... Крым есть Крым. Статус не изменится. Есть факт аннексии территории, которая входит в Украину именно как Автономная Республика Крым и точка. Переименование ни на что не повлияет. Если они назовут его Тавридой или как-то еще, посмотрев на древнегреческие времена, то это ничего не даст. Это территория, которая сегодня принадлежит Украине, что признает все международное сообщество", – сказал Мусиенко.

Известная кремлевская тактика по переселению россиян на территорию Украины, – это продолжение политики сталинизма, убежден эксперт. Он добавил, что РФ многое заимствует из советских времен.

"У них просто кризис идей. Они ничего не могут предложить и пользуются сейчас старыми тактиками из учебников СССР. В свое время это делал Сталин. Многих этнических россиян переселяли на территорию Украины, – это факт, который имел место быть. Украинцев так же вывозили в Сибирь работать, – вот почему мы говорим сейчас, что сибиряки украинцы. Россия сейчас просто заселяет людей из других регионов, чтобы сделать национальный состав такой, который по-другому альтернативы видеть не будет", – сказал Мусиенко.

После освобождения Крыма Украина не будет оттуда никого выселять, объяснил эксперт. Он отметил, что украинское законодательство имеет другие инструменты, чтоб заинтересовать людей, что жить здесь лучше, чем в России.

"Перемещение населения запрещено международным правом, за это предусмотрена ответственность. Украина не может делать любые отселения. Мы этого никогда не делали. Вообще Украина – одно из государств на постсоветском пространстве, которое имеет наиболее лояльное законодательство. Мы в плане свобод и демократии интереснее для граждан, чем Россия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что Россия должна быть унитарным государством, а все республики – областями. В частности прозвучало предложение переименовать Крым в Таврическую область.

Ранее подобное звучало и от главы национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Ивана Шонуса. Он предлагал назвать украденный в Украине полуостров "Республикой Крым-Таврида".

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