Террористы "Л/ДНР" "переименовали" города Донецк и Луганск, потому что захотели стать наследниками "порядочных людей" СССР.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал российский историк и политолог Андрей Зубов.

"Эти люди надеются, что мы опять привыкнем к советскому, сталинскому как к положительному. И перестанем осуждать их дедов, их отцов за то, что они были чекистами. Тогда им будет легче жить, продолжать праздновать свои годовщины ЧК-НКВД. Они хотят быть внуками и детьми порядочных людей, героев, "русских генералов", как они говорят. Они не хотят быть детьми бандитов и кровавых убийц", – сказал он.

"Л/ДНР"

По его словам, террористы хотят навязать мысль, что советский диктатор Сталин "был хорошим, а палачи ЧК (чрезвычайная комиссия) – герои, хранившие отечество".

"Но им говорят: "Мы вам не верим! Наши отцы, матери и деды лежат в расстрельных рвах, убитые руками ваших отцов и дедов". Хорошо, что это размежевание до конца произошло в России. Думаю, следующий шаг – эти статуи, как в Украине, будут валить. Ленина будут выносить из мавзолея. А из храма того, как предлагают некоторые умные люди, сделают "Музей путинизма", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград. Также главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".