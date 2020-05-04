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4 мая • обновлено в 11:26
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Переименование Донецка и Луганска: историк пояснил выходку террористов

3.4т
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Террористы "Л/ДНР" "переименовали" города Донецк и Луганск, потому что захотели стать наследниками "порядочных людей" СССР.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал российский историк и политолог Андрей Зубов.

"Эти люди надеются, что мы опять привыкнем к советскому, сталинскому как к положительному. И перестанем осуждать их дедов, их отцов за то, что они были чекистами. Тогда им будет легче жить, продолжать праздновать свои годовщины ЧК-НКВД. Они хотят быть внуками и детьми порядочных людей, героев, "русских генералов", как они говорят. Они не хотят быть детьми бандитов и кровавых убийц", – сказал он.

"Л/ДНР"

"Л/ДНР"

По его словам, террористы хотят навязать мысль, что советский диктатор Сталин "был хорошим, а палачи ЧК (чрезвычайная комиссия) – герои, хранившие отечество".

"Но им говорят: "Мы вам не верим! Наши отцы, матери и деды лежат в расстрельных рвах, убитые руками ваших отцов и дедов". Хорошо, что это размежевание до конца произошло в России. Думаю, следующий шаг – эти статуи, как в Украине, будут валить. Ленина будут выносить из мавзолея. А из храма того, как предлагают некоторые умные люди, сделают "Музей путинизма", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград. Также главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ДНР Новости ЛНР ДНР
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Wick John
Wick John
А название улици именами пособников нац.истов на окраине это нормально?
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semenov senya
semenov senya
Хватит статьи Идиотов публиковать.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Історію можна переписувати, а от спогади...РАДЖУ В АУДІОКНИГАХ!
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Wick John
Wick John
Мельничук Олександр, история нерабов это поиск пана для вылизывания его сраки
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, Т. Петкевич, Є. Керсновська, Є. Гінзбург - РАДЖУ!
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